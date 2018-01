Golden Globes 2018 : quand Debra Messing de "Will and Grace" dénonce sur E! les inégalités salariales de la chaîne

L'occasion était trop belle. Ce dimanche 7 janvier à Los Angeles se tenait la cérémonie des Golden Globes. Et comme chaque année, la chaine E! avait déployé les grands moyens sur le tapis rouge. Placée sous le signe de la révolte et de la lutte contre les violences sexuelles après le scandale Harvey Weinstein, cette cérémonie a été le théâtre de nombreux discours engagés et d'un défilé en tenue noire, comme signe de protestation.





Mais avant cette cérémonie proprement dite, un discours n'est pas passé inaperçu : celui de l'actrice Debra Messing, que l'on connait pour son rôle dans la série "Will and Grace". Elle était interrogée sur la chaine E!. Et elle n'allait pas manquer l'occasion de réagir à l'une des plus récentes affaires d'inégalités salariales dans le milieu de la télévision américaine.