Golden Globes 2020 : de Epstein à Weinstein, Ricky Gervais met Hollywood à l'amende

"Commençons en beauté, on va rire à vos dépens, d'accord ?" commence celui qui officiait pour la cinquième fois. Et il n'a pas fait dans la dentelle. "Dans cette salle, se trouvent quelques-uns des patrons de la télévision et du cinéma les plus importants au monde, des gens de divers horizons. Mais tous ont une chose en commun : ils sont tous terrifiés par Ronan Farrow. Il vient vous chercher", poursuit-il, évoquant le journaliste qui a contribué à révéler les abus du producteur Harvey Weinstein, dont le procès s'ouvre - hasard du calendrier - ce lundi à New York .

Ceux qui le connaissent savaient qu'il n'allait pas retenir ses coups. La question était de savoir comment Ricky Gervais allait bien pouvoir parler des deux hommes dont le nom est devenu synonyme de persona non grata à Hollywood. Le financier suicidé Jeffrey Epstein et le producteur déchu Harvey Weinstein ont fait deux apparitions discrètes mais remarquées lors de la 77e cérémonie des Golden Globes qu'était chargé d'animer le comédien anglais dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier, au Beverly Hilton de Los Angeles.

Réactions gênées dans la salle, entre soupirs choqués et cris désapprobateurs. Mais pas de quoi agiter Ricky Gervais. "Oh taisez-vous. Je sais que c'est votre ami, mais je m'en moque", rétorque-t-il au public. Il s'attaque ensuite gentiment à Leonardo DiCaprio, dont les amours avec des femmes plus jeunes que lui sont devenues une sorte de running gag dans la presse people.

Il imagine ainsi que la petite amie de l'acteur oscarisé "est devenue trop vieille pour lui quand il a quitté l'avant-première de 'Once Upon A Time... In Hollywood'". "Même le prince Andrew lui a dit : 'Non mais mec...'", insiste-t-il, en référence à l'implication présumée du fils d'Elizabeth II dans le scandale Jeffrey Epstein.