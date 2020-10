Mort de la James Bond Girl Margaret Nolan MGM

ICÔNE - Son corps recouvert de peinture d’or dans le générique de "Goldfinger" est entré dans l’histoire du cinéma. La comédienne et mannequin britannique Margaret Nolan est décédée à l’âge de 76 ans.

La comédienne britannique Margaret Nolan est décédée le 5 octobre à l’âge de 76 ans. Une triste nouvelle annoncée dimanche sur Twitter par le réalisateur Edgar Wright, qui venait de lui donner un rôle dans son prochain film, Last night in Soho, et qui a été confirmée ensuite par son fils, Oscar Deeks. Née à Somerset le 29 octobre 1943, Margaret Nolan avait d’abord travaillé comme mannequin sous le pseudonyme de Vicky Kennedy au début des sixties avant de reprendre son nom lorsqu’elle était devenue actrice. C’est en 1964 qu’elle décroche le rôle qui va la faire entrer dans l’histoire du cinéma.

Une séquence aussi novatrice que sulfureuse

Dans Goldfinger de Guy Hamilton, elle interprète Dink, la masseuse et amante du James Bond incarné par Sean Connery. Sa performance est brève. Sauf que la jeune femme apparaît également dans le générique qui accompagne la chanson de Shirley Bassey, le corps entièrement recouvert de peinture d’or, les séquences du film défilant sur elle en rétro-projection.

Réalisé par Robert Brownjohn, il s’agit de l’un des génériques les plus novateurs et sulfureux de l’histoire de la saga, à tel point que certains clichés apparaîtront dans les pages de Playboy. En 2012, une installation dévoilant les secrets de fabrication de cette séquence mythique sera présentée au Moma, à New York. C’est également en 1964 que Margaret Nolan fait une brève apparition dans une scène de casino dans A Hard Day’s Night, la comédie musicale mettant en scène les Beatles. Dans les années 1970, elle tient l’un des rôles principaux de la saga comique anglaise Carry On et tourne dans de nombreux séries télé, avant de se lancer dans une carrière dans l’art contemporain au tournant du millénaire.

En 2011, Margaret Nolan avait fait son retour au cinéma dans la comédie The Power of Three. Fan de celle qui était devenue une icône des années 1960, Edgar Wright lui avait donc confié un rôle dans son nouveau film, Last Night in Soho où figurera également une autre ancienne James Bond girl, l’actrice Diana Rigg, décédée en septembre dernier.

Jérôme Vermelin