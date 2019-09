Grâce à Alexa, vous allez bientôt pouvoir demander la météo à Samuel L. Jackson

FUTUR PROCHE - Comédien fétiche de Quentin Tarantino et star de la saga "Avengers", Samuel L. Jackson a accepté de prêter son timbre caractéristique à Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Explications.

Grâce à Amazon, vous allez bientôt pouvoir vous renseigner sur la météo ou remplir votre frigo avec l'aide de votre star préférée… ou presque. Le géant américain du commerce en ligne a présenté ce mercredi une série d’évolutions de son assistant vocal intelligent Alexa. Une nouvelle fonctionnalité permettra, moyennant finances, de lui donner la voix de Samuel L. Jackson, célèbre pour ses rôles dans le "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino, "Star Wars" ou encore la saga "Avengers" où il interprète le personnage de Nick Fury.

Particularité croustillante, les utilisateurs d’Alexa pourront faire appel à son timbre caractéristique en deux versions. L’une tout public et l’autre non-censurée, le comédien âgé de 70 ans étant populaire pour ses punchlines fleuries comme dans le nanar "Des serpents dans l’avion" où il balance : "I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane" (J'en ai ma claque de ces putains de serpents dans ce putain d’avion – ndlr).