People Express spécial Grammys : roses blanches, Katie Holmes et Jamie Foxx s’affichent, le ventre rond de Chrissy Teigen

Katie Holmes et Jamie Foxx pris en flag'





Alors que les rumeurs vont bon train depuis 2013 sur une probable relation et qu’ils ont été aprçu se tenant la main en septembre dernier, le "supposé" couple formé par Katie Holmes et Jamie Foxx s’est affiché samedi lors du diner pré-Grammy Awards. Assis un instant à la même table et partageant visiblement un bon moment, ils ont été pris à parti avec humour par le producteur Clive Davis. Alors qu’ils venaient de changer de place, l'organisateur du diner leur a demandé quelle nuit pouvait être meilleure que celle-ci pour s’asseoir et rester côte à côte. Une remarque qui a fait rire Jamie Foxx et embarrassé légèrement Katie Holmes.