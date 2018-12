Greffe de rein, endométriose, hernie : Sarah Hyland de "Modern Family" raconte son calvaire

Contrainte de suivre un nouveau traitement médical, elle a fait face à une chute de poids drastique ainsi qu'à une dégradation de sa vision. Souffrant également d'endométriose et d’une hernie abdominale, elle a finalement reçu un nouveau rein de la part de son frère cadet. "J'étais très déprimée. Lorsqu'un membre de votre famille vous donne une seconde chance dans la vie et que cela échoue, vous avez presque l'impression que c'est votre faute", poursuit Sarah Hayland.





Malgré tout, Sarah Hyland a continué de travailler pour garder la tête hors de l'eau. Car elle a eu les idées noires. "J'ai envisagé le suicide parce que je ne voulais pas laisser tomber mon petit frère comme mon père. Toute ma vie, j'ai été un fardeau, il a toujours fallu qu’on s'occupe de moi." Heureusement, elle peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille et sur celui de son petit ami, Wells Adams.





"Bonjour je m'appelle Sarah. J'ai deux des chiens les plus incroyables du monde entier. J'ai le meilleur petit ami de tous les temps. J'ai la meilleure famille que l'on puisse demander. Je suis dans une série absolument incroyable. (…) Ah et aussi, je suis mal née. Physiquement. D'une manière qui ne permet pas à votre corps de continuer. Oh, et aussi, j'ai de l'endométriose. Oh, et aussi, j'ai une insuffisance rénale (…). La liste est longue, mais cela ne m'empêchera pas de faire quoi que ce soit," finit-elle, plus optimiste.