Guillaume Canet s'invite aux premières séances de "Nous finirons ensemble" à Paris

La surprise était aussi l'occasion pour Guillaume Canet de remercier les fans. Face à des salles systématiquement pleines, il a exprimé sa reconnaissance : "Vous voir au rendez-vous, vous voir là, ça m'émeut énormément (...) Quand on faisait des avant-premières on allait voir les gens, mais ils savaient qu'on était là (...) Je me disais qu'il voulait me voir aussi moi. Alors que là, vous êtes venus voir que le film (...) Vraiment j'ai une chance incroyable".