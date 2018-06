Harcelée après son "tuto turban", Mennel Ibtissem pousse un coup de gueule sur Instagram

Invitée en mai dernier sur le plateau de "C à vous" sur France 5, Mennel était revenue sur son départ mouvementé de "The Voice". "Personne ne me connaissait avant, j'arrive, on parle de moi en négatif, on fait un portrait dans lequel je ne me reconnais même pas, on parle d'une fille, je ne sais pas de qui on parle... clairement. Et tout ça parce que quoi ? Parce que je suis venue chanter et que j'ai un turban ?".