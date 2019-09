Harcèlement sexuel : Patrick Bruel visé par deux nouvelles accusations de masseuses

ENQUÊTE - Alors que le chanteur fait l'objet d'une enquête pour "harcèlement sexuel" et "exhibition sexuelle" de la part d'une masseuse, deux nouvelles femmes sont venues apporter leurs témoignages auprès du parquet d'Ajaccio.

Depuis le 13 août, le parquet d’Ajaccio a déjà procédé à de nombreuses auditions dans l’entourage de la jeune femme. "Ses proches décrivent sa sidération et sa prise de conscience du caractère anormal de ces faits. Dans son entourage, on confirme sa crédibilité et le fait qu’elle a été marquée par ces faits", souligne le procureur. De son côté, le chanteur nie les faits. Sollicités par le quotidien au sujet de ces deux nouveaux témoignages, ces avocats ont fait savoir ne pas être au courant de ces révélations, "et notre client n'a pas été interrogé sur ces allégations. En tout état de cause, ce qui est évoqué ne correspond absolument pas à la réalité, ni aux principes ni au comportement de notre client". Reste à voir, désormais, si ces témoignages, vieux de huit et onze ans, vont être considérés comme prescrits ou non.