Harry et Meghan filent à l’anglaise : le "Megxit" expliqué en vidéo

L’info a éclipsé les tensions entre les Etats-Unis et l’Iran de la une des médias britanniques. Mercredi 8 janvier en début de soirée, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont annoncé dans un communiqué leur intention de prendre leurs distances avec la famille royale. Un véritable coup de tonnerre puisque personne n’avait été informé du côté de Buckingham Palace, même si le couple exprime régulièrement son mal-être face aux attaques de la presse tabloïd. D’après certaines sources bien informées, la reine Elizabeth aurait appris la nouvelle en regardant... la télévision !

Ce jeudi matin, toute la presse outre-Manche titrait sur un événement d’ores et déjà qualifié de "Megxit". Car tout comme le Brexit, le prince et l’ancienne actrice vont devoir désormais négocier les termes de cette rupture avec la famille royale. S’ils entendent conserver des fonctions officielles, les époux veulent en effet partir vivre la moitié de l’année en Amérique du Nord, sans doute au Canada. Et assurer eux-mêmes leur indépendance financière. Une manière de répondre à ceux qui les accusaient jusqu'ici de vivre aux dépens du contribuable. Un feuilleton qui ne fait sans doute que commencer…