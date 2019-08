Harry et Meghan : leur message en hommage à Lady Diana

Le message a déjà été "liké" plus d’un demi million de fois en 24 heures. Le duc et la duchesse de Sussex ont posté vendredi un message sur leur compte officiel "SussexRoyal". Il s’agit d’une citation de la princesse Diana, mère de Harry et William. "Réalisez un acte de bonté spontané, sans rien attendre en retour, en étant conscient qu’un jour quelqu’un pourrait faire de même pour vous".





Le message est assorti d'un texte explicatif des 2 époux : "Les mots ont le pouvoir de nous inspirer, c’est pourquoi nous sommes heureux de partager quelques-unes de nos citations favorites. […] Nous commençons par une citation de Diana, princesse de Galles."