"Harry et Meghan, libres" : le livre qui achève de diviser la famille royale

La presse britannique ne parlait que de ça ce week-end. The Times et The Sunday Times ont publié les bonnes feuilles d’un livre qui veut éclairer une rupture aussi tonitruante que précipitée. Celle du duc et de la duchesse de Sussex avec la famille royale britannique. Finding Freedom - retitré Harry et Meghan, libres dans sa version française à paraître le 13 août chez Seuil - est signé de deux journalistes spécialistes de la royauté, Omid Scobie et Carolyn Durand.

A défaut de recueillir les témoignages des principaux intéressés, ils ont interrogé une centaine de personnes pour écrire un ouvrage déjà vivement commenté avant sa sortie. Qualifiée de "choc", la biographie souhaite "corriger" la narration faite jusqu’à présent de la prise de distance du couple des Windsor. "Même s’il ne contient pas de nouveaux détails, le livre offre un regard fascinant sur les événements de ces deux dernières années qui ont chamboulé la famille royale du point de vue de Harry et Meghan", note le DailyMail, qui pointe "la rancœur" des parents d’Archie.