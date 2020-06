Harry Potter : J.K. Rowling dans la tourmente après ses tweets sur les personnes transsexuelles

Cette sortie nocturne de J.K. Rowling, suivie par 14,5 millions d’abonnés, n’est évidemment pas passée inaperçue. Et a provoqué la colère de nombreux membres de la communauté LGBT, lui reprochant de nier l’existence des personnes transexuelles. En décembre dernier, la romancière avait déjà été critiquée lorsqu’elle avait apporté son soutien à Maya Foster , une chercheuse anglaise licenciée parce qu’elle avait estimé sur Twitter que "les hommes ne peuvent pas se transformer en femmes".

Je connais et j'aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève la capacité de beaucoup de discuter de leur vie de manière significative. Ce n'est pas la haine de dire la vérité

"Je respecte le droit de chaque personne trans de vivre de façon authentique et confortable. Je marcherais avec vous si vous étiez victime de discrimination en raison de votre transsexualité. En même temps, ma vie a été façonnée par le fait d'être une femme. Je ne pense pas que ce soit odieux de le dire."

Pressée de s’expliquer, et sans doute piquée au vif, J.K. Rowling a clarifié ses opinion ce dimanche, dans une nouvelle série de tweets... qui n’ont fait qu’alimenter la polémique.

"L'idée que les femmes comme moi, qui font preuve d'empathie pour les personnes trans depuis des décennies, se sentent apparentées parce qu'elles sont vulnérables au même titre que les femmes - c'est-à-dire à la violence masculine - détestent les personnes trans parce qu'elles pensent que le sexe est réel et a vécu des conséquences - est un non-sens."

"Si le sexe n'est pas réel, il n'y a pas d'attirance pour le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j'aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève la capacité de beaucoup de discuter de leur vie de manière significative. Ce n'est pas la haine de dire la vérité."

Si cette explication de texte a généré plus de 189.000 likes, elle a également provoqué de vives réactions d’anonymes et de célébrités comme les comédiens Anthony Rapp et Sarah Paulson ou encore Jonathan Van Ness, l’un des experts beauté de la téléréalité "Queer Eye" sur Netflix.

"Les femmes trans sont des femmes", a-t-il écrit sur Twitter. "Les personnes transsexuelles noires et non-noires sont discriminées tous les jours. Elles meurent. Nous luttons pour les personnes noires et les personnes transsexuelles et vous osez faire ça ?"