Harry Styles casse les codes et devient le premier homme à poser seul et en robe pour la Une de "Vogue"

Qui a dit que les hommes ne pouvaient pas porter de robes ? Pas Harry Styles, en tout cas. Le chanteur et ex-membre du groupe One Direction fait la couverture de l'édition américaine de Vogue vêtu d'une robe blanche et d'u veste cintrée. Premier homme à poser seul à la Une du magazine de référence sur la mode, l'artiste âgé de 26 ans plaide pour la fin du regard genré sur les vêtements.

"Quand vous enlevez 'Il y a des vêtements pour hommes et il y a des vêtements pour femmes', une fois que vous avez supprimé les barrières, vous ouvrez évidemment l’arène dans laquelle vous pouvez jouer. Je vais parfois dans les magasins, et je me retrouve à regarder les vêtements des femmes en pensant qu’ils sont incroyables", explique Harry Styles qui n'hésite pas à casser les codes. En 2019, il était apparu au Met Gala vêtu d'une chemise col lavallière transparente. Il n'a pas non plus hésité à poser en tutu rose sur son compte Instagram.