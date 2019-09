Harvey Weinstein : deux ans avant le scandale, son frère l'aurait prié de faire soigner son addiction au sexe

Bob Weinstein était-il au courant des agissements de son frère Harvey ? Et si oui, l’a-t-il couvert ? Dans "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement", un livre à paraître ce mardi 10 septembre aux Etats-Unis, les journalistes du New York Times Jodi Kator et Megan Twohey, à l’origine de l’enquête qui a entraîné la chute du producteur américain, font des révélations pour le moins accablantes.





Elles affirment notamment, preuves écrites et témoignages à l’appui, que le cadet de la fratrie a tenté à plusieurs reprises d’encourager son aîné à se faire soigner pour son addiction au sexe, suite à plusieurs scandales vraisemblablement "gérés" en interne, impliquant des stagiaires de l’entreprise.