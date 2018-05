Harvey Weinstein inculpé : sur Twitter, certaines ses victimes s'en félicitent

Harvey Weinstein a choisi de se rendre de lui-même aux autorités new-yorkaises vendredi. Visé par une vague de dénonciations pour de dizaines de faits de viol et de harcèlement sexuel, il a été inculpé d'un viol et d'une agression sexuelle. Sur les réseaux sociaux et dans le milieu hollywoodien, l'événement a créé un vif soulagement, particulièrement parmi les actrices qui ont dénoncé les faits.





Rose McGowan, qui a été la première à accuser Harvey Weinstein de viol, s'est immédiatement réjouie de son inculpation. "On t'a eu Harvey Weinstein, on t'a eu", a-t-elle lancé sur Twitter. Dans un communiqué, elle a aussi déclaré : "J'avais perdu espoir de voir notre violeur rendre des comptes devant les tribunaux (...) Aujourd'hui, nous avons fait un pas de plus vers la justice".