Hayden Panettiere victime de violences conjugales : son petit ami risque 4 ans de prison

"Récemment, à Porto Rico, quelque chose de nouveau est arrivé... et il y a eu des traces de coups sur la victime. C'est arrivé deux fois en l'espace de quelques heures. Cela ne lui suffisait pas que son nez soit en sang à cause des coups de poing qu'il lui a infligés... Il l'a suivie dans la chambre pour l'agresser à nouveau, provoquant des oedèmes sévères et des ecchymoses sur ses joues, des marques sur son cou."