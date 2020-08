Heidi Klum assure n'avoir "jamais voyagé" dans le jet privé de Jeffrey Epstein

Son nom est apparu aux côtés de ceux de son amie Naomi Campbell, Bill Clinton et Al Gore. Heidi Klum aurait fait partie des nombreuses célébrités à avoir gravité dans l’entourage de Jeffrey Epstein. C’est en tout cas ce qu’affirmae Virginia Giuffre, l’une des accusatrices du défunt homme d’affaires accusé d’avoir entretenu un réseau pédocriminel, dans des documents judiciaires datant scellés en 2015 et rendus publics par un juge fédéral vendredi dernier.

Et d’ajouter : "L’explication est simple. Elle n’a jamais été dans aucun avion de Monsieur Epstein. Et c’est parce qu’elle ne connaissait pas Monsieur Epstein et n’a jamais été sur son île". Heidi Klum prend la parole à son tour auprès de l’hebdomadaire et martèle avoir été "nommée par erreur comme étant l’une des passagers des vols de Monsieur Epstein". "Je parle parce que je ne veux pas être associée à tort avec Monsieur Epstein et l’histoire horrible qui l’entoure", poursuit le top model reconvertie en animatrice télé.