Heidi Klum est fiancée : Tom Kaulitz de Tokio Hotel a fait sa demande pour Noël

En couple depuis près d'un an, les deux Allemands avaient officialisé leur relation lors du gala de l'amfAR au Festival de Cannes en mai dernier. Heidi Klum, 45 ans, et Tom Kaulitz, 29 ans, s'affichent depuis amoureusement sur les tapis rouge et sur Internet. Ils avaient même fait costume commun pour Halloween en se transformant en Shrek et Fiona. Il y a trois mois, l'ancien Ange de Victoria's Secret avait démenti les rumeurs de fiançailles après avoir été aperçue avec un gros diamant au doigt. "Je recherche toujours quelque chose qui va avec ma tenue. Donc, j'aime porter des grosses bagues", avait-elle expliqué en marge des Emmy Awards en septembre. En voilà une désormais qu'elle n'est pas près de quitter.