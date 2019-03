Hélène Rolles, une star en Chine, à l'Elysée

"Hélène et les garçons", la série culte des années 90, a révélé Hélène Rolles. Son succès s'est même exporté jusqu'en Chine avec deux tournées en 2015 et 2016 pour lesquelles elle a rempli quatorze salles des plus grandes villes chinoises. D'ailleurs, Hélène Rolles est invitée ce soir à l'Elysée à l'occasion de la visite de Xi Jinping dans le pays. A quoi Hélène Rolles doit-elle son succès chinois ?



