Héloïse Martin victime de grossophobie après Fort Boyard : Olivier Minne dénonce un "bashing inacceptable"

Elle a fermé son compte Twitter. Et on ne peut que la comprendre. Car il arrive un moment où l'on ne peut plus rien faire face à une poignée d'idiots qui se permettent de commenter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Héloïse Martin, repérée dans les films "Tamara" et candidate de la saison 9 de "Danse avec les stars", a été victime de la grossophobie la plus indécente à l'issue de son passage dans "Fort Boyard" ce samedi 27 juillet.





Des internautes ont jugé bon de commenter sa silhouette plutôt que de saluer les performances de son équipe, qui est repartie du Fort avec 14.900 euros pour l'association Pompiers solidaires. "Au moment d'aller me coucher, j'ai regardé l'application. J'avais reçu trop de messages sur mon apparence, ça a été la goutte", explique-t-elle à Télé Loisirs.