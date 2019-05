Héritage d'Alain Delon : sa fille Anouchka sera son exécutrice testamentaire pour éviter une guerre "comme les Hallyday"

Dimanche, Alain Delon montera les marches du Festival de Cannes pour recevoir une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Une récompense qu'il viendra chercher accompagné de sa fille Anouchka, née de ses amours avec la mannequin néerlandaise Rosalie van Breemen. La séquence promet d'être remarquée, tant l'acteur de 83 ans est actuellement sous le feu des critiques. Une pétition lancée la semaine dernière réclame en effet le retrait de cette récompense, l’acteur étant pointé du doigt pour être "raciste, homophobe et misogyne".





Ces critiques, Alain Delon les balayent d'un revers de main : “Que voulez-vous que je dise. On m’aime ou on ne m’aime pas. Mais on ne peut pas contester ma carrière!” a-t-il fait valoir dans les colonnes du Figaro. Et les révélations faites récemment dans l'émission"Un jour, un destin" n'arrangent pas son image. On y apprend notamment qu'il a enfermé son fils Anthony, enfant, dans une cage avec des chiens, pour l'endurcir. "Anthony a désormais 55 ans, c’est pas tout à fait un gamin. (...) Les autres, Anouchka et Alain-Fabien, sont d’une autre génération. J’ai une fille extra, j’aurais aimé nouer des liens plus forts avec mes fils, mais c’est une filiation compliquée, car ils ont choisi le même métier que leur père" expliquait l'acteur il y a quelques jours.





Car depuis des années, c'est essentiellement son lien avec sa fille Anouchka que l'acteur met en avant. À contrario de son frère cadet Alain-Fabien, et de son demi-frère Anthony, (fils de Nathalie Delon, né en 1964), Alain et Anouchka Delon ont une relation fusionnelle. Et l'acteur vient de le révéler : c'est à elle qu'il va laisser les clés de son héritage.