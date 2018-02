Héritage de Johnny : comme Laura et David, Jean-Michel Jarre a contesté (en vain) le testament de son père

Coup de tonnerre dans la famille Hallyday : Laura Smet a annoncé lundi son intention de contester le testament de son père Johnny, aux côtés de son demi-frère David. Selon un communiqué des avocats de l'actrice, l'ensemble du patrimoine et des droits d'artiste du rocker "serait exclusivement transmis à sa seule épouse Laeticia par l'effet de la loi californienne".





En droit français, on ne peut théoriquement pas déshériter un de ses enfants, en vertu du principe de "réserve héréditaire". Or ce principe n'existe pas dans le droit californien et plusieurs cas similaires, par le passé, ont prouvé qu'il était effectivement possible de déshériter ses enfants en vertu de la loi californienne.