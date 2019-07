Héritage de Johnny Hallyday : Laeticia fait appel du jugement ayant rendu la justice française compétente

Elle ne comptait pas en rester là. Comme on pouvait s'y attendre, Laeticia Hallyday a fait appel ce lundi 8 juillet de l'ordonnance du tribunal de Nanterre, qui avait estimé le 28 mai dernier être compétent pour trancher le litige sur l'héritage de Johnny Hallyday, a annoncé à l’AFP l'avocat de la veuve du chanteur, Me Ardavan Amir-Aslani.





Le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre avait jugé qu'il appartenait à la justice française, et non à la justice américaine, de se prononcer sur le testament de la star, contesté depuis plusieurs mois par ses deux enfants aînés Laura Smet et David Hallyday, évincés au profit de sa veuve Laeticia et de leurs deux filles adoptives, Jade et Joy.