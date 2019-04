Héritage de Johnny : Laura Smet crie sa "colère" et dénonce des "jeux répétés et pervers"

COUP DE GUEULE - La fille de Johnny Hallyday dénonce "les jeux répétés et pervers qui durent depuis plus d'un an" dans un message posté sur les réseaux sociaux ce mercredi 24 avril. Une attaque que l'on imagine dirigée contre Laeticia Hallyday, avec qui elle est engagée dans un long combat judiciaire sur l'héritage du rockeur disparu.