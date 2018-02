De son vivant, Johnny Hallyday avait déjà fait des donations à David et Laura

Il leur avait déjà donné une partie de son patrimoine. Johnny Hallyday a beau n'avoir rien légué dans son testament à David Hallyday et Laura Smet, il n'en a pas pour autant oublié ses deux grands plus enfants lorsqu'il était en vie. Selon les informations de RTL et du Point, le chanteur leur avait fait des donations.





"Je ne prends expressément aucune disposition dans ce testament ou dans aucun autre document à l'intention de mes enfants David Smet et Laura Smet, auxquels j'ai déjà fait des donations par le passé", a ainsi écrit Johnny dans un document rédigé en juillet 2014, dont l'extrait est cité par nos confrères du Point.