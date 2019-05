Victoire pour David et Laura : le tribunal de Nanterre juge que Johnny Hallyday était résident français

L'affaire sera désormais jugée en France. Le tribunal de grande instance de Nanterre a établi ce mardi que Johnny Hallyday était un résident français et déclaré la justice française compétente pour s'occuper de la bataille judiciaire qui oppose la veuve du chanteur et ses aînés. "La résidence habituelle de jean-Philippe Smet (...) est en France" et non aux Etats-Unis, peut-on lire dans la décision rendue publique mardi à la mi-journée. Il s'agit d'une victoire importante pour Laura Smet et David Hallyday, qui voulaient faire reconnaître le "destin français" de leur père. Laeticia Hallyday plaidait elle pour que la résidence principale du rockeur, décédé le 6 décembre 2017, soit reconnue en Californie.





Joint par LCI, l'avocat de Laura Smet, Me Ravans, s'est dit "très content", "c'est un soulagement", estimant qu'"evidemment, la France est compétente" [pour juger cette affaire, ndlr]. Avant de confier que "Laura a pleuré quand je lui ai annoncé la nouvelle par téléphone". De son côté, Me Amir-Aslani, l'avocat de Laeticia, a confié à LCI être "très déçu", et qu'il allait prochainement "faire appel" de cette décision.