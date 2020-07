Héritage de Johnny : Laeticia Hallyday annonce avoir trouvé un accord avec Laura Smet

C'est sans doute l'épilogue d'un feuilleton qui a passionné les fans de Johnny. Dans un communiqué publié ce vendredi, l'avocat de Laeticia Hallyday annonce que sa cliente a trouvé "un accord définitif" avec Laura Smet, dans le cadre de la bataille qui les oppose au sujet de l'héritage du rockeur.

"Consciente que la situation née de la remise en cause de ces décisions ne pouvait durer plus longtemps, Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille. Un accord définitif a ainsi été trouvé avec Laura Smet, qui a saisi la main tendue par Laeticia Hallyday", écrit Me Gilles Gauer, l'avocat de Laetiticia, dans un communiqué. On ignore encore les termes exacts de cet accord.