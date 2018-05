Héritage de Johnny Hallyday : nouvelle audience ce jeudi 24 mai

"Tout le monde veut un accord. Force est de constater que le conditions ne sont pas remplies", regrettait sur LCI Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura Smet, il y a quelques semaines. Il avait évoqué un peu plus tôt la date du 15 juin (jour de la naissance de Johnny Hallyday) pour un accord à l’amiable. Tout en reconnaissant qu’aucun contact n’avait été pris avec la partie adverse en ce sens.





Toujours sur LCI, Emmanuel Ravanas avait indiqué vouloir utiliser l’argument de l’adoption de Jade et Joy par Johnny et Laeticia Hallyday, en 2004 et 2008, selon les règles françaises, pour contester le testament établi en Californie par le chanteur. C’est d’ailleurs aux Etats-Unis, en cas de procédure longue, que le feuilleton pourrait se poursuivre dans les prochains mois, voire les prochaines années.