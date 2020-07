La jet-setteuse Hermine de Clermont-Tonerre est décédée à l'âge de 54 ans Hermine de Clermont-Tonerre était la maman d'Allegra, née en 2003, et de Calixte, né en 2006. − KENZO TRIBOUILLARD / AFP

DISPARITION – La princesse et jet-setteuse française était dans le coma depuis un mois après un grave accident de moto. Elle laisse derrière elle deux enfants.

C'est une triste nouvelle. Après avoir passé un mois dans le coma à la suite d'un grave accident de moto survenu le 1er juin, la princesse Hermine de Clermont-Tonerre est morte ce vendredi 3 juin à l'âge de 54 ans, comme l'a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP. "Hermine de Clermont-Tonnerre, née en 1966, vient de nous quitter après un mois de coma dans l'hôpital du Kremlin Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Elle s'est éteinte entourée de toute sa famille", explique le texte. "Avec son compagnon Alastair Cuddeford elle a eu deux enfants : Allegra et Calixte. Toute sa famille et ses amis garderont d'Hermine le souvenir d'une grande dame au grand cœur qui avait toujours du temps pour les autres. Il suffisait qu'elle entre dans une fête pour changer l'ambiance et dynamiser toute l'assistance", poursuivent ses proches.

"Très triste d’apprendre la mort d’Hermine de Clermont-Tonnerre à l’âge de 54 ans des suites d’un accident de moto. Cœur d’or, solaire et généreuse RIP", a réagit Stéphane Bern sur Twitter. "Bye my lovely Princesse ! Tu seras à jamais dans mon cœur. Tu es l’âme et l’esprit du Rallye des Princesses pour toujours ! On s’est bien amusé, on a bien rigolé ! Je t’aime et mon cœur saigne aujourd’hui" a posté de son côté sur Facebook son amie Viviane Zaniroli, la créatrice du Rallye des Princesses.

Issue d'une des grandes maisons de la noblesse française, Hermine de Clermont-Tonnerre, princesse selon un titre pontifical accordé à sa famille en 1823, a publié plusieurs guides de savoir-vivre à succès, dont Politesse oblige (L'Archipel) et L'Art et la manière du discours de mariage (Lattès). Habituée des pages mondaines des magazines, Hermine de Clermont-Tonnerre, jurée de l'élection Miss France 2003, a participé à plusieurs émissions de téléréalité dont "Fear Factor" en 2004 et "La Ferme Célébrités" en 2010, aux côtés notamment de Brigitte Nielsen, Jeane Manson et Aldo Maccione. Après avoir été styliste chez Dior, Hermine de Clermont-Tonnerre, également artiste plasticienne, fille du Duc et Prince Charles Henry de Clermont-Tonnerre et d'Anne Moranvillé, avait créé une agence de communication et d'événementiel. Au cinéma, elle a joué son propre rôle dans plusieurs films dont Riches, belles, etc..., de Bunny Godillot (1998) et Trois zéros de Fabien Onteniente (2002).

La rédaction de LCI