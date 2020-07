Heureux parents, Joe Jonas et Sophie Turner annoncent la naissance de leur premier enfant

BABY BOOM - Le chanteur des Jonas Brothers et la star de "Game of Thrones" ont confirmé au magazine People l'arrivée de leur bambin, sans rien dire de son sexe ni de son prénom. C'était sans compter sur TMZ qui a tout dévoilé.

Le mois de juillet est celui de tous les bonheurs chez les Jonas. Un an après leur somptueux mariage dans le Vaucluse, Sophie Turner et Joe Jonas sont devenus parents pour la première fois. Le couple s'est dit "ravi d'annoncer la naissance de son bébé" dans un très court communiqué de leurs agents transmis au magazine People lundi 27 juillet. L'héroïne de Game of Thrones, 24 ans, et le chanteur des Jonas Brothers, 30 ans, ne s'étaient jusque-là pas exprimé publiquement sur la grossesse de la jeune femme, photographiée à plusieurs reprises ces derniers mois avec un baby bump forcément de plus en plus gros et un masque sur le visage pour se protéger du coronavirus.

Une fillette prénommée Willa

Sur leurs réseaux sociaux respectifs, rien non plus sur le nouveau membre de leur famille. Avant même leur confirmation officielle, toutes les informations se trouvaient déjà sur TMZ. Le site très bien informé avance qu'il s'agit d'une fille prénommée Willa, née le 22 juillet dans un hôpital de Los Angeles. Une fillette de plus dans le clan Jonas, puisque Kevin, le frère aîné de Joe, est déjà père d'Alena, 6 ans, et Valentina, 3 ans et demi.

"Ils prennent leur temps pour profiter de ce moment spécial et n'ont donné des nouvelles qu'à leurs familles et leurs amis. Avec la pandémie, Joe et Sophie font extrêmement attention aux gens qui les entourent eux et leur petite fille", indique une source proche du couple à Entertainment Tonight. Les tourtereaux avaient bien eu du mal à cacher leur première cérémonie de mariage en petit comité à Las Vegas en mai 2019, le DJ Diplo ayant eu la bonne idée de faire une story Instagram de l'évènement ultra-privé. Nul doute que son smartphone devrait lui être confisqué lors de sa première rencontre avec bébé.

Delphine DE FREITAS