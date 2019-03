Conchita Wurst méconnaissable dans son nouveau clip

C'est un changement de look radical. Dans son nouveau clip "Hit Me", Conchita Wurst a troqué ses robes longues, son maquillage glamour et sa barbe brune pour un look plus masculin. La star autrichienne qui avait fait sensation au concours de l'Eurovision en 2014 arbore désormais une barbe blanche et les cheveux courts. "Hit me with the bullets you make up in your head / Hit me with the pain that you came to get " ("Frappe moi Frappe-moi avec les balles que tu inventes dans la tête / Frappe-moi avec la douleur que tu es venu chercher "), chante la drag queen, que l'on voit danser sur la pointe des pieds dans un couloir vert avant de mener un interrogatoire musclé dans une pièce sombre.





"Je n'ai plus besoin d'elle, je veux la tuer", confiait en avril 2018 dans les colonnes de The Independent la chanteuse à propos du personnage qu'elle a créé. "J'ai célébré ma part féminine durant les 10 dernières années, à partir du moment où j'ai commencé à faire du drag. Je me suis tellement amusée à l'Eurovision et avec tout ce qui s'est passé ensuite ! C'est là que j'ai compris que ce personnage de scène avait un énorme potentiel et j'ai travaillé sans relâche pour suivre mes inspirations. J'ai commencé en étant une diva dans une robe dorée, maintenant, je suis plutôt un artiste drag barbu en bottes", expliquait alors Conchita, de son vrai nom Tom Neuwirth.