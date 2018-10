"Je suis fait de ta propre poussière" : l'émouvante lettre de Mischa Aznavour à son père

Né en 1971, Mischa est le deuxième enfant que Charles Aznavour a eu avec Ulla Thorsell, sa troisième et dernière épouse. Il est le frère cadet de Katia, née en 1969. Et le frère aîné de Nicolas, né en 1977. Le chanteur avait également eu deux enfants, Seda et Charles, avec sa première femme, Micheline. Et un fils, Patrick, né hors mariage et décédé en 1977.