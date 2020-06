Laeticia, Jade, Joy, David… Leurs messages pour les 77 ans de Johnny Hallyday

Ce lundi 15 juin, Johnny Hallyday aurait eu 77 ans. Cet anniversaire, la famille et les proches du chanteur l’ont célébré sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, sa veuve Laeticia a publié une vidéo réalisée par Joy, l’une des deux filles adoptives du couple. Un montage réalisé à partir de photos de famille, accompagné d’un message touchant de l’adolescente.

"Joyeux anniversaire mon papa, je t’aime énormément, tu me manques plus que tout au monde", a écrit l'adolescente. "Ton amour, ton humour, ton rire, tes blagues, ta générosité, ta gentillesse, ta voix, ta joie de vivre et tes câlins me manquent. Merci de m’avoir appris tant et merci d’avoir fait de moi la personne que je suis aujourd’hui."