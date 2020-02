Bientôt une "Esplanade Johnny Hallyday" dans le 12e arrondissement de Paris ?

C'est un site symbolique qui a été choisi. Ce lundi 3 février, le Conseil de Paris votera pour la création d'une "Esplanade Johnny Hallyday", afin de rendre hommage au chanteur décédé il y a deux ans. Comme l'explique le communiqué transmis par la mairie de Paris, c'est le parvis de l’AccorHotels Arena, l'ancien "Palais Omnisports de Paris-Bercy" dans le 12e arrondissement de Paris qui a été choisi, précisément à l’angle de la rue de Bercy et du boulevard de Bercy.

"Johnny Hallyday a donné dans l'enceinte de cette magnifique salle qui se dénomme aujourd'hui 'AccorHotels Arena' le nombre record de plus de 100 représentations en groupe et en solo devant plus d'un million de spectatrices et de spectateurs. Dans la communauté des fans, le nom de Johnny Hallyday est très largement associé à cette enceinte", a détaillé la mairie de Paris qui précise que la décision a été prise en accord avec la famille du chanteur.