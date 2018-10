Jean-Paul Belmondo, Dany Boon, Michel Leeb, Cyril Hanouna… Ils ont rendu hommage à Charles Aznavour

L’émotion était grande, ce vendredi matin, dans la cour des Invalides. Plus de 200 personnalités étaient invitées à rendre hommage à Charles Aznavour, décédé le 1er octobre à l’âge de 94 ans. Une cérémonie en présence de son épouse Ulla et de ses enfants. Et à laquelle assistaient notamment deux anciens présidents : Nicolas Sarkozy, accompagné de son épouse Carla Bruni…