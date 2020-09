Hommage poignant à Annie Cordy, "funambule sur le fil de nos fragilités", lors de ses obsèques

La cérémonie se déroulait en plein air, sur la Butte de Saint-Cassien, un cadre bucolique bien connu des Cannois. A l'image d'Annie Cordy, elle était ouverte au public. Mais une jauge légale est venue limiter l'assemblée à 500 personnes, et rappeler la singularité des temps que nous vivons, en pleine épidémie de Covid-19. Cela n'a cependant pas empêché ce petit monde de rendre un hommage vibrant, au cours de ses obsèques, à l'artiste belge, chanteuse et comédienne, décédée la semaine dernière à l'âge de 92 ans, après un malaise chez elle à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes.

Outre Dave et Michèle Torr, l'humouriste Roland Magdane ou la chanteuse Charlotte Julian étaient présents. Emmanuelle Guilcher, directrice adjointe de la programmation France 2 et amie fidèle d'Annie Cordy, a pris la parole, a décrivant une personne "sensible et pudique, terriblement pudique". Elle a ajouté : "Derrière ce personnage en apparence léger, il y avait une profondeur." A suivi une minute de recueillement, durant laquelle on entendait simplement Annie Cordy fredonner.