Homophobie : victime d'une "avalanche" d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux, le candidat à l'Eurovision Bilal Hassani porte plainte

Il illustre à lui seul l'adage qui veut que "ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort". "Il est tellement heureux d'être à l'Eurovision qu'il ne se laisse pas démonter par des propos haineux sur Internet", assure son avocat Me Etienne Deshoulières. La preuve, Bilal Hassani a choisi de ne rien laisser passer et de porter l'affaire en justice. Le chanteur de 19 ans a ainsi décidé de porter plainte mardi 29 janvier contre X pour "injures, provocation à la haine et à la violence et menaces homophobes", comme l'a fait savoir son avocat.





Cette démarche, soutenue par les associations Stop Homophobie, Mousse et Urgence Homophobie, répond au déluge d'insultes et de menaces reçu sur Twitter par le chanteur. Son look assumé, associant perruques et maquillage, lui a valu "des milliers de tweets depuis qu'il est pressenti pour représenter la France à l'Eurovision", dénonce son conseil. Une campagne de haine qui s'est transformée en "avalanche depuis sa sélection" dimanche, grâce à sa chanson "Roi".