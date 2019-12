Hospitalisé d'urgence lors d'un séjour en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Zac Efron va bien, il le dit sur Instagram

Plus de peur que de mal pour la star américaine Zac Efron. Conduit en urgence à 'hôpital il y a quelques jours après avoir contracté une grave infection lors d'un tournage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'acteur de 32 ans vient de donner des nouvelles rassurantes sur son compte Instagram ce lundi 30 décembre.

"Je suis très reconnaissant à tous ceux qui m'ont contacté. Je suis tombé malade en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais je me suis remis sur pieds rapidement et j'ai pu terminé ces trois semaines incroyables en P.N.G. Je suis à la maison pour les fêtes avec mes amis et ma famille. Merci pour tout l'amour [...], à bientôt en 2020!" a-t-il écrit à ses 41,3 millions d'abonnés.