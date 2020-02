Hugh Jackman, Jeffrey Dean Morgan, Piers Morgan... : les stars apportent leur soutien à Quaden, victime de harcèlement

Cette vidéo de 6 minutes très difficile à regarder devient rapidement virale et fait le tour du monde. Le hashtag WeStandWithQuaden est créé et de nombreuses célébrités apportent leur soutien au petit garçon devenu un symbole des victimes de harcèlement scolaire. "Tu es plus fort que tu ne le crois. Peu importe ce qui arrive, je suis ton ami", lance le comédien australien dans une vidéo postée sur son compte Twitter où il appelle les gens à faire preuve de bienveillance.

C'est une vidéo qui bouleverse le monde entier. Désemparée face à la détresse de son petit garçon victime de harcèlement scolaire, une maman australienne a décidé de frapper fort en publiant sur son compte Facebook une vidéo déchirante. On y voit le jeune Quaden, âgé de 9 ans et atteint de nanisme, en larmes lui demander un couteau pour lui "transpercer le cœur". "Je veux que les gens sachent. Voilà ce que produit le harcèlement scolaire. Pouvez-vous éduquer vos enfants, votre famille, vos amis ? Après vous vous demandez pourquoi les enfants se suicident ?", lance la maman qui explique devoir surveiller son fils en permanence pour éviter qu'il ne tente de se suicider.

Jeffrey Dean Morgan, vu dans "Grey's Anatomy" et "The Walking Dead" a lui aussi envoyé un message vidéo à l'attention du jeune garçon. "J’ai vu ta vidéo. Je veux que tu saches que tu n’es pas seul, tu as des amis, dont moi-même. On ne s’est pas encore rencontrés, mais ça peut changer. Peut-être que ta maman peut m’envoyer un message. On est tous là pour te soutenir. (…) A 9 ans, les enfants peuvent être horribles, et c’est parce que les parents ne font pas bien leur travail. (…) Mais je te promets que ça va s’arranger"