Hugo Lloris bientôt papa pour la troisième fois

Et un, et deux et trois enfants ! Déjà père de deux petites filles de 5 et 8 ans, Hugo LLoris va être papa pour la troisième fois. C'est sur Instagram que sa femme a posté une photo d'elle, le ventre arrondi. Très active sur ce réseau social, Marine LLoris a publié une photo en noir et blanc où on la voit dans une robe moulante qui laisse bien paraître son ventre de femme enceinte. Avant de poster une autre photo la montrant lors d'un entraînement de fitness, qui laisse également apparaître ses formes.