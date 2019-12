"I'll be there for you", c'était elle : Allee Willis, compositrice du générique de "Friends", est morte

Qu’on aime ou pas la série Friends, tout le monde en connaît le générique, devenu célébrissime. Sa compositrice l’était beaucoup moins. Allee Willis est décédée ce mardi 24 décembre à l'âge de 72 ans, a annoncé sa compagne. D'après son agente, citée par le New York Times, l'artiste a succombé à un arrêt cardiaque.

"l'll be there for you" est une chanson rythmée, sur laquelle les six protagonistes de l’une des séries les plus connues des années 90 dansent dans une fontaine. Si le titre, chanté par The Rembrandts, est particulièrement entêtant, il ne s'agissait cependant pas de la seule réalisation d'Allee Willis. Loin de là même.