"Il a eu beaucoup de chance" : Anouchka Delon donne des nouvelles de son père après son accident cardio-vasculaire

Alain Delon va bien. C'est ce qu'a assuré son fils aîné Anthony dans un communiqué transmis jeudi 8 août à l'AFP. Un texte qui sonne comme une réponse à la presse people qui annonçait que la légende du cinéma français était hospitalisé et que les nouvelles n'étaient pas rassurantes. "Mon père a fait un accident cardio-vasculaire et une légère hémorragie cérébrale. Il a été opéré à la Pitié Salpêtrière, où il est resté trois semaines en soins intensifs. Toute la famille s'est relayée à son chevet, mon frère, ma sœur et ma mère Nathalie", indique Anthony Delon. "Ses fonctions vitales étant parfaites et son état stabilisé, selon les médecins, il est reparti en Suisse et se repose tranquillement dans une clinique", ajoute-t-il, précisant que sa sœur Anouchka, "qui réside maintenant en Suisse, suit son rétablissement de près et nous tient au courant de ses progrès quotidiens"