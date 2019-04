"Il a menacé de me détruire" : Pierre Palmade raconte la nuit qui l’a conduit en garde à vue

De ses tourments intimes, il ne veut plus rien cacher. Dans "Dites à mon père que je suis célèbre" (Éditions Harper Collins), son autobiographie à paraître le 2 mai, Pierre Palmade raconte la mort de son père, lorsqu’il avait 8 ans, les rencontres qui ont marqué sa carrière et les substances illicites qui l’ont aidé à assumer son homosexualité. La cocaïne, il s’en tenait à l’écart depuis plusieurs mois lorsqu’il a fait la une des médias, le 11 avril dernier, suite à une rencontre qui a mal tourné.





"Je fais la tournée des bars gays pour trouver un partenaire", raconte-t-il ce samedi dans un entretien accordé au Parisien. "Je rencontre quelqu’un d’accord pour rentrer avec moi. On boit, on prend de la cocaïne, on couche ensemble de manière très amusante. Puis on commence à s’embrouiller, à se parler mal. Il ne veut pas partir, veut me revoir, je n’en ai pas envie. Il menace de me détruire en disant que je l’ai drogué et violé. Je ricane. Qui va croire ça ? Ça le rend fou, il se met à tout casser chez moi."