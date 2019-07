"Il est devenu une sorte de René": des proches de Céline Dion dénoncent l'emprise de Pepe Muñoz sur la star

Sur Instagram, il l'appelle "boss". Mais en coulisses, ce serait lui qui tiendrait les ficelles. C'est en tout cas ce qu'ont raconté à Page Six des membres du cercle intime de la chanteuse. Sous couvert d'anonymat, évidemment. "Pepe est comme son toy boy qui essaie vraiment de prendre le dessus. Elle est amoureuse de ce mec et écoute tout ce qu'il dit. Les gens vont le voir lui quand ils ont des questions. Il a tout pris en main. Les seules personnes qui l'entourent maintenant sont Pepe, sa coiffeuse (Dee Amore, ndlr) et sa styliste (Sydney Lopez, ndlr)", souligne l'un de ces amis, si inquiet qu'il préfère s'épancher dans la presse plutôt que de venir en aide à la star.