"Il était très cruel" : Pamela Anderson dévoile tous ses échanges avec l'ex-compagne d'Adil Rami

"Salut Sidonie, C’est Pamela. Désolée de te contacter de cette façon. J’ai essayé de t’envoyer un message par Instagram mais peut-être que je suis bloquée ou… Ça n’a pas d’importance. (…) Ça fait deux ans que je demande à Adil de te rencontrer. Je sais ce que c'est d'être une mère célibataire", commence Pamela Anderson. "Je veux juste aider, j’espère qu’Adil pourra voir ses enfants plus souvent et si tu me rencontrais, tu serais plus confiante. J’ai élevé deux magnifiques garçons seule, sans nounou, j’étais une battante".





Sidonie Biémont lui répond avec gentillesse qu'elle apprécie son message, mais semble troublée. "Ce que je ne comprends pas du tout… c’est qu’est-ce qu’Adil te dit ? Juste pour être claire, nous avons rompu en juin 2016 [en 2017, corrige-t-elle plus loin, ndlr] – comme tous les étés et normalement on se remettait ensemble ensuite – mais j’ai appris dans la presse qu’il avait fait ta connaissance. J’ai été triste et choquée. Et puis, pendant presque un an et demi, nous avons continué à nous voir en tant qu’amants, il était discret et me disait que tout allait 'se finir bientôt'", révèle son ex-compagne, qui explique avoir mis un point final à leur histoire début 2019.