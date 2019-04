Il lance des mocassins inspirés par de grands penseurs : l'étonnant premier pas de Louis Sarkozy dans la mode

C'est une reconversion inattendue. Alors qu'il suit des études de philosophie et de religion à l'Université de New York, Louis Sarkozy joue les créateurs pour la marque espagnole Boonper. Le fils de Nicolas Sarkozy et de Cécilia Attias a imaginé une collection de mocassins haut de gamme inspirée par "des philosophes, grands penseurs et scientifiques", comme il l'explique au magazine de mode Tatler.





Baptisée "The Enigma Collection", ces souliers qui rendent hommage à Sigmund Freud, Marie Curie, William Shakespeare ou encore Thomas Jefferson sont vendus au prix de 300 euros. "Dans un monde idéal, on choisirait une paire de chaussures et à travers plusieurs détails et indices - du tissu aux symboles en passant par le design et les couleurs, on serait capable de deviner à qui elle ferait référence", fait valoir auprès de Tatler le jeune homme, qui aura 22 ans le mois prochain. "Thomas Jefferson serait fier", n'hésite-t-il pas à lancer par ailleurs sur Instagram.