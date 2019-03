"Bigard ment quand il dit que nous sommes amis" : la mise au point cinglante de Muriel Robin

Muriel Robin continue : "Je ne vois pas où est la 'blague' et donc le rire qui va avec car, pardonnez-moi l’expression, une femme qui se fait 'déchirer', pour moi c’est tout sauf drôle. Comme je l’ai écrit à Jean Marie, je lui souhaite sincèrement que ça n’arrive pas un jour à sa fille, car je pense que ça ne le fera plus rire du tout."





Reste que Muriel Robin n’est pas insensible à l’émotion de son collègue, privé de tournée. "Voir pleurer Jean-Marie me touche car l’annulation de ces spectacles est grave et triste pour lui et son équipe. Vous comprendrez que je n’y suis évidemment pour rien. Ai-je besoin de dire que je ne soutiens pas, mais pas du tout, Jean-Marc Pastorino qui a pris cette décision", affirme-t-elle.