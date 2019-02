"Il n'y a pas de moi sans toi" : Shemar Moore pleure la mort de son "grand frère" Kristoff St. John

Sur Instagram, Shemar Moore salue la mémoire "de la star de soap afro-américaine la plus populaire et la plus iconique de tous les temps". A People, il affirme que Kristoff St. John était "l'homme noir le plus sexy de l'histoire de la télévision d'après ce que mes tantes et mes grands-mères m'ont dit". "Il a ouvert des portes pour moi et beaucoup d'autres. Il a ouvert des portes pour des gens qui ne réalisent même pas qu'il l'a fait, mais il l'a fait (...). Il était si impliqué dans son art. Il voulait toujours faire mieux. Il voulait toucher les gens et il l'a fait", témoigne le comédien.