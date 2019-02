"Il ne voulait juste plus être là" : l'ex-femme de Kristoff St. John raconte son dernier coup de fil

Elle est l'une des dernières personnes à lui avoir parlé. Mia St. John, l'ex-femme du défunt Kristoff St. John, a tenu à témoigner auprès de Entertainment Tonight pour raconter ces derniers instants qui n'appartenaient qu'à eux. En larmes, elle se souvient ainsi de ce dimanche 3 février. Quelques heures avant que la star des "Feux de l'amour" ne soit retrouvée morte à son domicile près de Los Angeles, il a téléphoné à son ancienne compagne. "Il m'a appelé à 11h et la première chose qu'il m'a dite, c'est 'Dieu merci, tu as décroché'. Il était si déprimé, il buvait. Il ne voulait juste plus être là", explique-t-elle.





Elle raconte un autre épisode troublant, ou comment Kristoff St. John a cru apercevoir leur fils Julian qui s'est suicidé en 2014. "Julian est à la porte, il faut que j'aille ouvrir", lui a-t-il dit au téléphone avant d'ajouter : "Julian va m'emmener faire un tour maintenant". Mia St. John affirme que le comédien de 52 ans ne s'est jamais remis de la disparition de leur enfant. "Il est mort d'un cœur brisé à ce moment-là", glisse-t-elle.